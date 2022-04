Trois ans après son introduction, Daher retire de son catalogue son plus récent modèle, le TBM 940, et le remplace par une version TBM 960, faisant la part belle au « tout numérique ».

En 2021, le constructeur tarbais Daher avait réussi à épuiser tout son stock d’appareils disponibles. en 2022, il rationnalise sa gamme en ne proposant plus que deux modèles, le TBM 910, introduit en 2017, et le nouveau TBM 960, présenté début avril au salon Sun ‘n Fun en Floride et successeur du TBM 940 de 2019. Pour l’avionneur, cette cinquième itération de la série TBM 900 introduite en 2014 doit marquer une nouvelle étape dans la numérisation des systèmes afin d’améliorer la sécurité et le confort.

Cet article compte 460 mots.