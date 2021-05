Dassault enrichit sa gamme d’un Falcon 10X

Éric Trappier l’avait promis en février 2020, mais la pandémie a retardé l’annonce. Le 6 mai, Dassault Aviation a ajouté un nouveau membre à sa famille d’avions d’affaires en présentant le Falcon 10X, qui doit entrer en service fin 2025.

Capable de franchir d’un coup d’aile 13 890 km (7 500 nm), il pourra relier sans escale New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, Hong Kong à New York ou Paris à Santiago. Sa cabine, qui comptera 38 hublots extra-large, aura un diamètre plus large que celle de certains avions régionaux : 2,03 m de haut et 2,77 m de large. Propulsé par deux moteurs Pearl 10X de Rolls-Royce (80 kN) et doté d’une voilure entièrement en fibre de carbone, il affichera une vitesse maximale de Mach 0,925.

Cet article compte 360 mots.