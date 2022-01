Dernières commandes de 2021 et premières de 2022

Pas de trêve pour les monocouloirs d’Airbus. Entre fin décembre et début janvier, l’avionneur a reçu commandes de 64 avions des gammes A320 et A220, avec un protocole d’accord pour vingt de plus.

L‘A320neo est une valeur sûre, mais l’A220 continue aussi de séduire et de s’imposer. Le petit dernier de la gamme Airbus a enregistré coup sur coup deux commandes de la part de compagnies de location d’avion pour une quarantaine d’appareils. Fin décembre, le loueur américain Aviation Capital Group (ACG) a signé un protocole d’accord pour vingt A220 et passé une commande ferme pour 40 A320neo, dont cinq A321XLR, la version à très long rayon d’action du moyen-courrier d’Airbus.

