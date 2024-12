Roskosmos annonce offrir la possibilité d’implanter des basse de lancements dans des « pays amis de la Russie » en Afrique, ce qui permettrait de raffermir des liens entre ces capitales et le Kremlin. Pékin caresse des projets similaires.

Il y a longtemps que Moscou et Pékin travaillent à s’imposer diplomatiquement et économiquement en Afrique via le spatial, en offrant un accès à l’orbite et aux moyens satellitaires en échange d’un accès à des ressources naturelles ou stratégiques. La Chine a ainsi vendu des satellites au Nigeria et à l’Éthiopie, tandis que la Russie a tenté de faire de même avec l’Égypte ou l’Angola. Malheureusement, ses satellites ayant été systématiquement victimes de panne, Le Caire et Luanda ont préféré se tourner vers d’autres fournisseurs.

