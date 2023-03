Airbus va fournir un satellite d’observation à l’Angola

Après avoir vendu deux satellites d’observation à la Pologne , Airbus Defence & Space confirme sa place de leader sur le marché des satellites d’observation à l’export, avec un deuxième pays à ajouter à sa liste de clients cette année : l’Angola.

À l’occasion du déplacement du président français Emmanuel Macron à Luanda le 3 mars, Airbus DS a signé un accord avec le ministère des Télécommunications, des Technologies de l’information et de la Communication sociale d’Angola (Minttics) pour le développement du premier satellite d’observation « à hautes performances » du pays, Angeo 1 (Angolan Earth Observation). Disposant d’un imageur optique dont les caractéristiques n’ont pas encore été finalisées, ce satellite sera néanmoins le plus performant d’Afrique australe, assure-t-on chez Airbus. Il servira principalement à la gestion des ressources naturelles ainsi qu’à la surveillance de la déforestation, du développement urbain et des délestages d’hydrocarbures en mer.

Cet article compte 930 mots.