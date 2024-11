Des cargos commerciaux pour la station spatiale chinoise

À l’instar de la Nasa avec le programme CRS (Commercial Resupply Service), qui avait mis le pied à l’étrier de SpaceX, l’agence spatiale chinoise va externaliser la desserte par cargos de sa station spatiale à des fournisseurs commerciaux. Deux ont déjà été retenus.

Depuis la mise sur orbite de son module central Tianhe en avril 2021, la station spatiale chinoise a été ravitaillée par des cargos Tianzhou, développés par la Cast (China Academy of Space Technology) pour le CMSEO (China Manned Space Engineering Office), sur la base des modules des stations Tiangong 1 et 2, lancées en 2011 et 2016. Une version modernisée de ce cargo de 13 t a été introduite en 2023.

