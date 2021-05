La Chine entame l’assemblage de sa station spatiale

La Chine a mis sur orbite le module central Tianhe de sa station spatiale Tiangong. Ce lancement est le premier d’une série de onze qui doivent permettre d’assembler et aménager sur orbite un laboratoire scientifique pluridisciplinaire opérationnel d’ici la fin de 2022.

Dix-huit ans après l’envoi sur orbite de son premier astronaute, Yang Liwei sur Shenzhou 5, la Chine entame la mise en place sur orbite basse d’une station spatiale nationale, qui va marquer une accélération importante dans le rythme de ses missions habitées. Le module Tianhe, d’une masse de 22,6 t, a été placé sur une orbite basse inclinée à 41,5° sur l’Équateur par le deuxième vol du lanceur lourd CZ-5B. Le module doit ensuite circulariser son orbite à 370 km d’altitude.

Une désorbitation active de l’étage central du CZ-5B avait été annoncée pour ce deuxième vol. La rentrée incontrôlée de l’étage central du premier vol, le 11 mai 2020, avait causé certain émoi en menaçant New York à quelques minutes près. Toutefois, le 30 avril, l’étage d’environ 20 t pour 32 m de long était apparemment toujours sur orbite. Son prédécesseur était retombé après six jours.

