Les problèmes de qualité du GTF sont peut-être plus graves qu’initialement imaginé, au point que la FAA a demandé des inspections d’urgence, au grand dam de Spirit Airlines, premier opérateur aux États-Unis.

L’agence américaine de sécurité aérienne a demandé des inspections immédiates pour une vingtaine de moteurs GTF de Pratt & Whitney équipant des A320neo immatriculés aux États-Unis à la suite du problème de qualité rencontré par le motoriste.

La FAA (Federal Aviation Administration) a précisé que ces inspections devaient être effectuées avant le 17 septembre. Elle ordonne des inspections par ultrasons des disques de turbine haute pression du premier et du deuxième étage des moteurs et leur remplacement en cas de signes de fatigue, susceptibles d’apparaître « beaucoup plus tôt que prévu » initialement.

Cet article compte 540 mots.