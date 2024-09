Des inspections ont été ordonnées sur les moteurs des A350-1000, la plus grande version du long-courrier d’Airbus, motorisée par Rolls-Royce, après un incident en vol d’un appareil de Cathay Pacific, qui a pu retourner en sécurité à Hong Kong.

L’EASA (agence européenne de sécurité aérienne) a ordonné d’inspecter les moteurs des A350-1000 après un « incident grave » intervenu le 1er septembre. Un appareil de Cathay Pacific, propulsé par des moteurs Trent XWB-97 du britannique Roll-Royce, « a subi un incendie [de] moteur en vol peu après le décollage », selon l’agence. « Cet incendie a été rapidement détecté et éteint, et l’avion est rentré sain et sauf à Hong Kong », a-t-elle ajouté.

