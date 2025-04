Boeing échappe à un procès sur le crash d’Ethiopian Airlines

Boeing vient d’échapper à la perspective d’un procès au civil sur le crash d’un 737 MAX d’Ethiopian Airlines en mars 2019. Le géant américain a conclu in extremis un accord à l’amiable avec les familles de deux victimes de l’accident, qui en a fait 157, lui permettant d’éviter de passer devant la justice.

Le 10 mars 2019, le 737 MAX du vol Ethiopian Airlines 302, reliant Addis Abeba à Nairobi s’écrasait près de la ville de Bishoftu, six minutes après le décollage. Les 149 passagers et huit membres d’équipages étaient tués dans l’accident. Celui-ci était intervenu quelques mois à peine après un autre crash du monocouloir remotorisé, lors du vol Lion Air 610 le 29 octobre 2018, dans des conditions très similaires, et qui avait causé 189 victimes.

