La motorisation de la gamme A320neo est partagée entre CFM International et Pratt & Whitney et auparavant celle de l’A320ceo se faisait entre CFM et l’alliance IAE. Nul ne sait encore à quoi ressemblera la prochaine génération, mais le motoriste britannique Rolls-Royce aimerait en être.

Rolls-Royce pourrait monter à bord du prochain moyen-courrier d’Airbus. Le géant européen est en pourparlers avec le motoriste britannique pour proposer l’UltraFan, une nouvelle architecture de moteur sur laquelle il planche depuis des années, pour équiper le prochain monocouloir du constructeur de Toulouse promis pour la seconde moitié des années 2030.

Cet article compte 590 mots.