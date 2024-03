Des radars Thales Alenia Space pour Harmony

Thales Alenia Space a signé un premier contrat avec l’ESA pour développer le radar à synthèse d’ouverture (SAR) qui équipera les deux satellites de la mission Harmony. Pré-sélectionnée en février 2021 et confirmée en septembre 2022 en tant que dixième mission du programme exploratoire de l’ESA pour l’observation de la Terre, Earth Explorer, Harmony doit apporter un éclairage nouveau sur les mouvements et les déformations de la surface des océans, des continents et de la couverture glaciaire.

