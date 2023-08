Après l’E190-E2 en novembre dernier, c’est au tour de l’E195-E2 de recevoir sa certification de type pour l’espace aérien chinois.

Le rapprochement engagé par Pékin et Brasilia après la fin de l’ère Bolsonaro ne peut que profiter à Embraer. Au salon de Zhuhai, au lendemain de défaite électorale de l’ancien président brésilien face à Luiz Inácio Lula da Silva, il avait décroché la certification de son E190-E2. Neuf mois plus tard, il obtient celle de l’E195-E2. Avec ce sésame de la CAAC (Civil Aviation Administration of China), les deux E-Jets de nouvelle génération peuvent désormais être proposés sur un marché chinois très prometteur.

