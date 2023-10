EasyJet prévoit d’acheter 257 avions à Airbus

La low cost britannique EasyJet n’y va pas par quatre chemins : en annonçant vouloir commander 157 monocouloirs à Airbus, avec des options sur 100 de plus, elle veut préempter des créneaux de production sur les chaînes pour dix ans.

La compagnie aérienne britannique EasyJet va accroître et moderniser sa flotte. La compagnie à bas-coûts a conclu un accord avec Airbus pour l’acquisition de 157 appareils de la famille A320neo, principalement des A321neo, et des droits pour cent avions supplémentaires. Les livraisons sont prévues entre 2029 et 2034.

