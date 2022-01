La cause de l’échec du petit lanceur sud-coréen Nuri, en octobre dernier, a été identifiée et des modifications vont être apportées pour un retour en vol rapide.

L‘échec du lanceur sud-coréen Nuri, à moins de 800 m/s d’atteindre l’orbite, a reçu une explication. La commission d’enquête a rendu ses conclusions et identifié un défaut de conception au niveau d’un réservoir du troisième étage. Lors de son vol inaugural, le 21 octobre, le lanceur développé sous l’égide du Kari (Korea Aerospace Research Institute) et du ministère sud-coréen de la Science et de la Technologie a été victime d’une fuite d’oxygène liquide, ce qui a causé l’extinction prématurée de son moteur.

