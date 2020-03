Elon Musk ne veut pas faire faillite

Invité vedette de la conférence Satellite 2020 à Washington le 9 mars, Elon Musk est apparu sombre et fatigué et il n’a présenté aucun calendrier ni objectif chiffré pour ses activités. Il a même évoqué à plusieurs reprises la fragilité de ses entreprises, en mentionnant des risques de faillite, passés et à venir.

Plus de 1 200 personnes, massées pendant près de deux heures dans la salle principale du Mt Vernon Convention Center de Washington, constituaient une image impressionnante en ces temps de confinements et d’épidémie, mais tous avaient joué des coudes à l’entrée – oublieux des consignes déconseillant poignées de mains et contacts rapprochés – pour parvenir à occuper les meilleures places. La prise de parole d’Elon Musk est rare et nul n’aurait voulu la manquer.

La presse, invitée à s’installer au premier rang une heure avant l’arrivée prévue du patron de SpaceX, avait reçu des instructions strictes : interdiction de se déplacer pour prendre des photos et Elon Musk ne prendrait aucune question à l’issue de sa présentation.

Cette organisation, digne de l’apparition d’une rockstar, contrastait avec la décontraction qui avait accompagné le même événement en 2017, lorsque l’invité était Jeff Bezos, patron de Blue Origin. Elle témoignait des attentes des organisateurs et du public, dont certains membres n’avaient fait le déplacement que pour cette occasion.

La déception a été à la hauteur de ces attentes.

