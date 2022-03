Embraer se lance sur le segment du fret

Conséquence de la pandémie de Covid-19, le marché du fret est devenu plus attractif pour les avionneurs. Embraer propose à son tour des solutions pour la conversion de ses premiers E-Jets, introduits voici plus de dix ans et sur le point d’être remplacés par des avions plus récents.

Le constructeur brésilien Embraer a annoncé un programme de conversion passager-fret de ses jets régionaux E190 et E195 (P2F, passenger-to-freighter) pour accompagner la forte croissance du commerce électronique « qui nécessite des livraisons rapides et des opérations décentralisées ».

« Parfaitement positionnée pour combler l’écart sur le marché du fret entre les turbopropulseurs et les monocouloirs plus larges, notre conversion P2F E-Jet arrive sur le marché alors que la demande de fret aérien continue de décoller, et que le commerce électronique et le commerce en général subissent une transformation structurelle mondiale », a déclaré Arjan Meijer, P-DG d’Embraer Commercial Aviation.

