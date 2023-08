Embraer va revenir à son niveau pré-pandémique

Embraer table sur une nette augmentation des livraisons d’avions commerciaux au cours des prochaines années et vise d’ores-et-déjà le haut de la fourchette, voire au-delà, de sa prévision pour 2023.

La reprise de l’aérien qui bénéficie à Airbus et Boeing se fait également ressentir sur le segment de l’aviation régionale. Elle a permis à Embraer, dernier acteur majeur du secteur après le retrait de Bombardier et de Mitsubishi, de boucler un bon premier semestre et de se montrer optimiste sur ses perspectives pour le reste de l’année.

Cet article compte 350 mots.