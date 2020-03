Éric Martel devient le nouveau patron de Bombardier

L’arrivée de Éric Martel et le départ de Alain Bellemare doivent clore la période la plus sombre de l’histoire de l’avionneur québécois, qui a vendu en quelques années plus de 70 % de ses activités.

Après cinq années de dégringolade, conclues par la vente totale de l’ex-CSeries et surtout de la division Transport (train, métro, tramway), ce qui reste du groupe québécois va accueillir un nouveau patron. Éric Martel, après cinq années passées à la tête de l’entreprise publique Hydro-Québec, le fournisseur d’électricité local, équivalent du français EDF, va retrouver en quelque sorte son poste précédent. Il était en effet patron de la division Avions d’affaires de l’avionneur en 2014 et 2015, après être entré chez Bombardier en 2002. Or cette division est la dernière qui reste du groupe.

