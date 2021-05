Lors de la présentation des résultats trimestriels, le 28 avril, David Calhoun, patron de Boeing, a dit espérer que la re-certification prochaine du 737 MAX en Chine. « Nous supposons maintenant que les autres certifications réglementaires non américaines auront lieu cette année et que la certification en Chine interviendra probablement au second semestre ».

Cet article compte 260 mots.