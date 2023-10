Une étape importante du programme indien de capsule spatiale habitée Gaganyaan a été franchie le 21 octobre avec l’essai du système de sauvegarde en vol. Une capsule équipée seulement de son système de parachutes a été éjectée en régime supersonique et a été récupérée en mer.

Pour assurer la sécurité de ses astronautes à bord des futures capsules Gaganyaan, l’agence spatiale indienne Isro a choisi une solution qui a fait ses preuves : la tour de sauvetage. Déjà appliqué sur Mercury, Apollo, Soyouz, Shenzhou et Orion, ce concept fait appel à des moteurs à propergol solide montés sur une structure au sommet de la capsule, qui peuvent être mis à feu pour arracher le vaisseau à son lanceur – en cas de problème avec celui-ci – et l’amener au plus vite à distance de sécurité avant de la placer sur une trajectoire permettant sa redescente sous parachutes.

