Eurosam modernise le Samp/T contre les nouvelles menaces

La modernisation du système de défense antiaérienne et antimissile d’Eurosam est en bonne voie avec la signature du contrat de développement de la version de nouvelle génération du Samp/T, avec une portée presque triplée.

Le système franco-italien de défense sol-air moyenne-portée terrestre (Samp/T) s’offre une mise à jour pour poursuivre sa mission face à des menaces plus variées et plus performantes. Le 19 mars, l’Occar (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement) a signé un contrat avec le consortium Eurosam pour le développement du Samp/T NG pour le compte de la DGA (Direction générale de l’armement) côté français, et de son homologue italien le SGD (Segretariato Generale de la Diffesa).

