Des Falcon 2000 LXS plutôt que des Falcon 2000S pour Séoul

La Corée du Sud a sélectionné son maître d’œuvre pour sa future capacité aérienne de renseignement et de surveillance (ISR). KAI avait basé son offre sur une plateforme Falcon 2000 de Dassault Aviation… tout comme son concurrent.

La Dapa (Defense Acquisition Program Administration), équivalent sud-coréen de la DGA française, a fait son choix pour le renouvellement de capacité ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) aéroportée à l’horizon 2026. Il s’agit de remplacer quatre des huit Hawker 800, variante du BAe 125 de British Aerospace assemblée par Hawker Beechcraft aux États-Unis, qui sont exploités par l’armée de l’air sud-coréenne (RoKAF) depuis plus les années 1990. Le 1er novembre, elle a sélectionné une offre présentée par Korean Aerospace Industries et basée sur l’avion d’affaires français Falcon 2000 LXS de Dassault Aviation.

