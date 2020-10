Un Falcon 6X pour bien finir l’année 2020

Le Falcon 6X bénéficie des avancées du constructeur en matière de commande, et sera doté d’une nouvelle cabine plus large et plus lumineuse. Il lui reste à trouver sa place sur le marché aux côtés des Gulfstream.

Le Falcon 6X effectuera son roll-out le 8 décembre, a annoncé Dassault Aviation. Le dernier-né de la gamme Falcon sera présenté à cette date, dans des conditions vraisemblablement restreintes en raison de la crise sanitaire. L’appareil, doté d’un large fuselage et motorisé par Pratt&Whitney Canada avec le PW812D, doit effectuer son premier vol début 2021. Trois exemplaires étaient en cours d’assemblage cet été en prévision d’une campagne de certification qui doit aboutir à une entrée en service à la fin de 2022.

