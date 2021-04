Feu vert pour le 737 MAX8-200 de Ryanair

Nouvel épisode du retour en vol du 737 MAX : la version 737 MAX8-200, optimisée pour les compagnies low cost, a reçu le sésame de la FAA, que devrait bientôt suivre celui de l’EASA, pour le plus grand plaisir de Ryanair.

La FAA (Federal Aviation Administration) a certifié le 737 MAX8-200 (ou 8200), une version densifiée du moyen-courrier de Boeing dont Ryanair est la compagnie de lancement, a rapporté le journal aéronautique en ligne The Air Current. L’appareil, capable d’emporter 197 passagers, doit encore recevoir le feu vert de l’EASA (Agence européenne de sécurité aérienne), et de son homologue britannique, afin de pouvoir voler dans le ciel européen.

« Le 737-8200 a intégré toutes les améliorations de conception qui font partie de l’examen de vingt mois du 737 MAX, y compris celles liées au MCAS [Maneuvering Characteristics Augmentation System, en cause dans les accidents de Lion Air et d’Ethiopian, ndlr] », a indiqué l’agence fédérale américaine. Cette variante du 737 MAX8 est la plus dense de toutes les versions du 737 MAX. Elle est dotée de sorties supplémentaires afin d’autoriser le transport de 200 passagers.

Le patron de Ryanair attend le feu vert de l’EASA début avril.

Cet article compte 710 mots.