Le module Halo enfin sous contrat

La Nasa a signé le contrat pour la réalisation du module Halo qui servira d’habitat initial à bord de la station Lunar Gateway. Il contiendra une participation européenne, en l’occurrence italienne.

La conception du premier module pressurisé de la station spatiale internationale cislunaire Lunar Gateway a été confiée sans appel d’offres à Northrop Grumman Innovation Systems (NGIS, ex-Orbital ATK) le 19 juillet dernier, sur la base d’une adaptation de son cargo Cygnus. La Nasa avait estimé que l’expérience acquise avec celui-ci, dont treize exemplaires ont déjà volé, permettrait de tenir les délais très contraints.

Les études ont été engagées sous l’égide du programme NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) et sont déjà bien avancées, mais la finalisation du contrat avec la Nasa a pris plus de temps. D’un montant de 187 M$, ce contrat a finalement été annoncé le 5 juin pour couvrir les travaux sur le module Halo (Habitation and Logistics Outpost), anciennement MHM (Minimal Habitation Module), jusqu’à la revue préliminaire de conception prévue en fin d’année.

Cet article compte 900 mots.