Inde : la mégacommande d’IndiGo à Airbus

La croissance du marché en Inde entraîne une succession de commandes record pour les avionneurs. Après Air India en février, c’est au tour d’IndiGo d’annoncer son « marché du siècle » au Bourget, avec 500 monocouloirs commandés fermes à Airbus.

Le salon du Bourget a braqué les feux sur l’Inde qui s’impose comme l’un des grands marchés de l’aérien dans le monde avec la plus importante commande de l’histoire de l’aviation commerciale, passée par la compagnie à bas coûts IndiGo. Cette mégacommande qui donne le vertige intervient quelques mois à peine après une précédente de sa rivale Air India.

IndiGo a passé une commande ferme pour 500 appareils de la famille A320neo, « établissant le record du plus gros contrat d’achat unique de l’histoire de l’aviation commerciale », ont annoncé Airbus et la première compagnie indienne au premier jour du salon aéronautique, qui n’avait pu se tenir depuis quatre ans en raison de la pandémie de Covid-19. Les appareils, des A320neo et des A321neo – la répartition n’a pas été précisée – seront livrés entre 2030 et 2035.

