Intuitive Machines réussit le premier alunissage commercial

Le petit atterrisseur Nova C d’Intuitive Machines, baptisé Odysseus, s’est posé le 22 février à la surface de la Lune, à 300 km du pôle sud. Il s’agit du premier alunissage par les États-Unis depuis Apollo 17 en décembre 1972, et du premier succès d’un atterrisseur commercial dans le monde, après trois échecs en cinq ans.

Cinq ans jour pour jour après le lancement du tout premier atterrisseur lunaire privé, Beresheet, son successeur Odysseus, le premier modèle de l’atterrisseur Nova C développé par la start-up texane Intuitive Machines, a réussi là où son prédécesseur israélien a échoué. Le 22 février à 23 h 23 TU, il s’est posé en douceur à proximité du cratère Malapert A, à quelque 300 km du pôle sud lunaire.

Mais à l’instar de ce qui s’est passé le 19 janvier avec l’atterrisseur japonais SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), l’alunissage en lui-même ne s’est pas déroulé comme prévu et le Nova C s’est renversé.

Cet article compte 1 450 mots.