JetBlue est prête pour les vols transatlantiques sur A321LR

L’entrée en service de l’A321LR révolutionne le transport transatlantique, avec l’ouverture de liaisons sans escale à bord de monocouloirs disposant d’aménagements intérieurs dignes d’un long courrier.

La compagnie américaine JetBlue a effectué une liaison New York-Londres avec le moyen-courrier à long rayon d’action A321LR d’Airbus. Cela s’inscrivait dans le cadre d’un vol d’essai destiné à faire la démonstration aux autorités de l’aviation civile que le monocouloir se comportera comme spécifié par le constructeur. L’appareil, motorisé par Pratt&Whitney, a décollé le 12 juillet à 19 h OO locales (23 h 00 TU) de New York, et atterri le 13 juillet à 7 h 35 locales (6 h 35 TU) à Londres, soit un vol de 7 heures et 35 minutes.

Le premier vol commercial est prévu le 11 août prochain. JetBlue a pris livraison de son premier Airbus A321LR le 29 avril dernier en vue du lancement de son « tout premier service transatlantique ». Elle assurera des vols entre New York, Boston et Londres.

Cet article compte 400 mots.