À peine arrivé dans le Bureau ovale, le nouveau président américain Joe Biden va devoir gérer la vente à Abou Dhabi du F-35A et de drones de combat à laquelle les élus démocrates au Congrès s’étaient opposés quand ils étaient minoritaires.

Une heure à peine avant la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden à Washington, l’un des derniers actes de l’administration sortante a été de signer un accord avec le gouvernement des Émirats arabes unis pour lui vendre 50 avions de combat F-35A de Lockheed Martin et 18 drones MQ-9B Sea Guardian de General Atomics. Joe Biden a d’ores et déjà déclaré qu’il ré-examinera ce document.

Cet article compte 500 mots.