Un accord pour rapprocher Londres et Berlin dans la défense

Un accord de coopération dans la défense vient d’être signé entre l’Allemagne et le Royaume-Uni, ouvrant la voie à des développements conjoints, notamment dans le domaine des missiles de croisière et des drones de combat, qui pourraient être compatibles avec les futurs avions de combat des deux pays.

À la veille du quatorzième anniversaire, le 10 novembre, du traité de Lancaster House, qui régit la coopération de défense entre Londres et Paris, le Royaume-Uni vient de conclure un accord de défense avec l’Allemagne, le 23 octobre, à Trinity House. Signé par le secrétaire de la Défense britannique John Healey et son homologue allemand Boris Pistorius, ce texte est le premier du genre entre les deux plus gros budgets de défense européens.

Négocié depuis l’arrivée de Keir Starmer au 10 Downing Street en juillet dernier, cet accord doit permettre « renforcer la sécurité nationale et la croissance économique des deux pays face à l’agression russe et aux menaces grandissantes » et prépare la voie à un traité bilatéral de plus grande ampleur, appelé de leur vœu en août par le premier ministre britannique et le chancelier Olaf Scholz, et dont la signature est annoncée pour 2025.

