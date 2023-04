Juice, concentré de technologies en route vers Jupiter

L’avant-dernière Ariane 5 a propulsé Juice, la plus grosse sonde jamais envoyée vers l’espace lointain, sur une trajectoire qui l’amènera à rejoindre Jupiter en 2031. Véritable vitrine de haute technologie européenne, la mission a pour objectif d’explorer en profondeur trois des lunes galiléennes.

Pour sa 28e et dernière mission pour le compte de l’ESA, Ariane 5 a pleinement donné satisfaction. L’avant-dernier exemplaire du lanceur introduit en 1996 a décollé de Guyane le 14 avril, après un report météo de 24 heures, avec à son bord la plus grosse sonde jamais envoyée vers le système solaire externe. À 6 042,9 kg au décollage, Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) est plus de deux fois plus massive que Galileo (2 223 kg), la première sonde à avoir opéré sur orbite autour de Jupiter de 1995 à 2003, et une fois et demi plus que l’actuelle Juno (3 625 kg), à pied d’œuvre depuis 2016. Elle dépasse même le composite Cassini/Huygens (5 712 kg) qui a survolé Jupiter en 2000 en route pour Saturne et sa principale lune Titan.

Cet article compte 1 740 mots.