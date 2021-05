La justice se saisit de l’accident du Rio-Paris

Le non-lieu prononcé en 2019 sur la catastrophe du vol Rio-Paris dix ans plus tôt est remis en cause. Airbus et Air France pourraient faire face à des poursuites.

Il y aura bien un procès sur l’accident du Rio-Paris. La Cour d’appel de Paris a décidé de renvoyer Airbus et Air France devant le tribunal correctionnel pour « homicides involontaires » après l’accident du vol AF447 le 1er juin 2009 entre Rio de Janeiro et Paris. La perte de l’A330 d’Air France avait causé la mort de 228 passagers et membres d’équipage. L’instance d’appel est revenue sur le non-lieu accordé en 2019 au constructeur et à la compagnie aérienne, au grand soulagement des proches des victimes de cette catastrophe aérienne. Celles-ci devront néanmoins patienter encore avant la tenue d’un procès, le constructeur et la compagnie aérienne, mis en examen depuis 2011, ayant tous deux annoncé se pourvoir en cassation.

