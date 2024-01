Popularisé par SpaceX, le retour à la verticale du premier étage d’un lanceur en vue de sa réutilisation ne devrait plus rester longtemps l’apanage de la firme d’Elon Musk. De nombreux projets similaires ont été annoncés dans le monde, mais c’est en Chine qu’ils devraient se concrétiser le plus rapidement. Les premiers vols de démonstrateurs s’y multiplient déjà.

Privés ou publics, les opérateurs de lanceurs chinois avancent rapidement sur la voie de la réutilisation du premier étage de leurs lanceurs. Le 2 novembre dernier, la start-up chinoise Beijing Interstellar Glory Space Technology, plus connue sous son nom commercial de « i-Space », faisait voler un démonstrateur de premier étage réutilisable Shuang Quxian 2Y et atteignait une altitude de 178 m avant de revenir se poser à la verticale. Le 18 janvier, une autre start-up, Landspace (Lanjian Kongjian Keji), faisait voler son propre prototype. Huit jours plus tard, c’était au tour d’ExPace de tester le sien.

Cet article compte 1 050 mots.