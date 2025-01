Deux lanceurs géants ont décollé aux États-Unis le 16 janvier, en plein bouclage de notre précédent numéro . Le vol du premier, avec le New Glenn de Blue Origin, a été un indéniable succès, malgré la perte de son premier étage. Le second, vol inaugural du Starship Bk2 de SpaceX, a été un échec spectaculaire. La FAA a cloué au sol les deux lanceurs et demandé des enquêtes.