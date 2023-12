La FAA rallonge la durée d’enregistrement des boîtes noires

L’EASA l’a déjà fait en Europe il y a deux ans, maintenant c’est au tour de la FAA aux États-Unis. La durée des enregistrements conservés dans les « boîtes noires » des avions va être augmentée pour faciliter le travail des enquêteurs sur les accidents qui ne se sont pas soldés par la destruction des appareils.

La FAA (Federal Aviation Administration) veut porter à 25 h les enregistrements vocaux des boîtes noires des nouveaux avions, contre 2 h actuellement. L’objectif est de rendre accessibles aux enquêteurs les données de vols après des incidents alors qu’aujourd’hui celles-ci peuvent être effacées en raison de la trop courte durée du temps d’enregistrement.

« Cette réglementation fournirait aux enquêteurs sur les accidents, aux exploitants d’aéronefs et aux autorités de l’aviation civile beaucoup plus de données de l’enregistreur vocal du poste de pilotage pour les aider à trouver les causes probables des incidents et des accidents, à prévenir de futurs incidents et accidents et à rendre les réglementations de la FAA plus cohérentes avec les exigences internationales existantes. », indique le régulateur américain.

