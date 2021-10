La nouvelle compagnie italienne se fournit chez Airbus

ITA, la nouvelle compagnie italienne, s’apprête à prendre la relève d’Alitalia. Elle a signé un protocole en vue d’une commande de 28 appareils à Airbus, à la veille du début de ses opérations, le 15 octobre.

Comme Brussels Ailines a succédé en 2001 à la compagnie nationale belge Sabena en faillite, et Swiss en 2002 à Swissair en Suisse, l’Italie a depuis cette été une nouvelle compagnie nationale bâtie sur les cendres de l’ancienne : ITA (Italia Trasporto Aereo). Cette nouvelle compagnie va acquérir dix A330, onze A320 et sept A220, auxquels s’ajoutent 31 Airbus court, moyen et long-courriers en location auprès d’Air Lease Corporation (ALC). Les premiers appareils doivent arriver au premier trimestre 2022.

Cet article compte 370 mots.