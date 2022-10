Un petit lanceur Electron de Rocket Lab a mis sur orbite un satellite porteur de la nouvelle génération du système Argos, développé par le Cnes, pour la collecte des données, poursuivant une mission ininterrompue depuis 1978.

La première charge utile de collecte de données Argos 4, du Cnes, a été mise sur orbite le 7 octobre. Le 31e vol du petit lanceur Electron de Rocket Lab a décollé de Mahia Point, en Nouvelle-Zélande, à 17 h 09 TU, avec à son bord le satellite GAzelle de General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), alias OTB-3 (Orbital Test Bed) et anciennement CDARS (Cooperative Data and Rescue Services). Rocket Lab avait baptisé la mission « It Argos Up From Here ».

Cet article compte 880 mots.