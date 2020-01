Le Beluga XL est entré en service

Le nouveau très gros avion cargo d’Airbus, destiné à transporter les pièces entre les différents lieux de production du groupe, a effectué son premier vol opérationnel le 9 janvier 2020. Airbus l’a annoncé cinq jours plus tard.

Le Beluga XL est plus grand et plus large que son prédécesseur le Beluga ST. Il est basé sur une plateforme d’A330-200 et propulsé par deux moteurs Rolls-Royce Trent 700. La partie cargo utile est la plus large du marché, selon Airbus, offrant 63 m de longueur et 8 m de largeur.

