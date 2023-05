Après le 737 de Boeing et l’A320 d’Airbus, un troisième monocouloir entre en service avec le C919 de Comac qui a effectué son premier vol commercial. Sa capacité à conquérir des marchés hors de Chine dépendra de sa certification par des régulateurs internationalement reconnus.

Le C919 fait son entrée dans le transport aérien commercial. Dimanche 28 mai, le moyen-courrier chinois a effectué sa première liaison entre Shanghai et Pékin avec quelque 130 passagers à bord. L’appareil de China Eastern Airlines arborait le slogan « The World’s First C919 » (Le premier C919 au monde), marquant l’ambition de la Chine de jouer dans la cour des grands en concurrençant les best-sellers d’Airbus et Boeing, l’A320 et le 737.

L’avion a été salué à son arrivée par un « water salute », la traditionnelle cérémonie de passage sous une arche matérialisée par des jets d’eau projetés par des camions pompiers sur le tarmac, après un vol d’une heure et 57 minutes entre les deux villes. Symboliquement, le vol portait le numéro MU9191. Les images des médias chinois montrent les passagers montant à bord de l’avion, se restaurant en plein ciel et agitant de petits drapeaux chinois.

