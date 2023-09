Le CF6 de GE touché par le trafic de fausses pièces

La FAA (Federal Aviation Administration) a émis une alerte prévenant que des pièces non conformes pourraient avoir été installées sur certains moteurs CF6, qui équipent principalement les Boeing 767 cargo et des ravitailleurs KC-767 italiens et japonais.

Après le CFM56, c’est donc au tour du CF6 de GE Aerospace d’être touché par l’alerte aux fausses pièces fournies via la société AOG Technics basée en Grande-Bretagne. La FAA (Federal Aviation Administration) indique que la société britannique, déjà accusée d’avoir fourni de fausses pièces de rechange pour la maintenance du moteur emblématique de CFM International, a vendu des bagues pour le CF6 sans son approbation. L’autorité de régulation américaine demande aux propriétaires de ce type d’appareil d’effectuer des inspections et de vérifier la présence éventuelle de ces pièces dans leurs stocks. GE a indiqué coopérer pleinement avec la FAA dans cette affaire.

