Le conseil d’administration du Cnes a donné le coup d’envoi du programme C3iel (Cluster for Cloud evolution, ClImatE & Lightning) pour l’observation de l’évolution des nuages, en coopération avec l’Agence Spatiale Israélienne (ISA). L’étude en avait été lancée en 2016 suite au succès de la collaboration entre les deux agences sur le programme Venµs (Vegetation & Environment monitoring on a New Micro-Satellite).

Cet article compte 300 mots.