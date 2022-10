Dassault Aviation a présenté pour la première fois aux États-Unis son Falcon 6X lors de la convention de la NBAA (National Business Aviation Association) sur l’aviation d’affaires, qui se tenait à Orlando en Floride du 23 au 25 octobre. Le Falcon 6X offrira la plus grande cabine de sa gamme, hublot panoramique inclus. Le 19e appareil est en cours d’assemblage et les trois premiers sont en phase de finition à Little Rock, dans l’Arkansas. L’avion entrera en service mi-2023.

Cet article compte 100 mots.