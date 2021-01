Le New Shepard paré pour ses passagers

Blue Origin a effectué un quatorzième vol de son véhicule suborbital New Shepard le 14 janvier, avec un nouvel exemplaire de lanceur et surtout une nouvelle capsule, entièrement équipée pour l’emport de passagers. Lors de ce vol, qui l’a propulsée à 3 609 km/h et 107,05 km d’altitude elle n’a emporté qu’un passager factice, « Mannequin Skywalker », et plus de 50 000 cartes postales commémoratives.

Blue Origin n’a pas encore donné d’information sur la date d’un premier vol habité. Son rival Virgin Galactic a subi un vol d’essai avorté le 12 décembre avec son SpaceShip Two, après une anomalie lors de l’allumage de son moteur hybride. Une enquête est en cours.

