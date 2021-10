Le Patroller s’affirme en Scandinavie

Safran Electronics & Defense a annoncé le succès de deux campagnes d’essais de son drone Patroller en version tactique en Finlande et en version marine au-dessus de la Baltique. Équipé d’une boule optronique et d’un radar de surveillance, le drone a cumulé 76 heures de vol en 21 missions, sur six semaines, dont un vol d’endurance d’environ 14 h. Il a aussi démontré son interopérabilité en transmettant ses données en direct à plusieurs centres opérationnels. Sélectionné par la DGA en 2016, le Patroller sera livré en 2022, après un crash en décembre 2019 lors d’un vol de réception à Istres.

