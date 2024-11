Leap : Safran prépare l’accélération de la MRO

Le succès des moteurs Leap qui équipent les monocouloirs d’Airbus et Boeing a amené Safran à investir plus de 1 Md€ pour préparer les infrastructures qui permettront d’absorber la montée en cadence de leur maintenance au fur et à mesure de l’augmentation et du vieillissement du parc en service.

À peine inauguré en juin dernier, le nouveau site de maintenance et réparation (MRO : Maintenance, Repair & Overhaul) de Safran Aircraft Engines Support & Services de Bruxelles, en bordure des pistes de l’aéroport de Zaventem, a déjà fait le plein, avec vingt-huit moteurs Leap – principalement des Leap‑1A d’A320neo – en cours de visite et de maintenance. Une extension du site est déjà prévue pour augmenter cette capacité, qui va devenir nécessaire alors que la courbe des besoins d’entretien pour le moteur vedette du moment va suivre la montée en cadence qu’ont déjà connu ses livraisons depuis son introduction en 2016.

