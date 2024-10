Cela n’arrive pas tous les jours : c’est la première fois en 80 ans qu’une nouvelle catégorie d’aéronefs est créée par la FAA (Federal Aviation Administration). Les VTOL prennent place aux côtés des avions et des hélicoptères grâce à une nouvelle réglementation.

Il ne reste plus qu’à publier officiellement la réglementation dans le Federal Register, l’équivalent du Journal officiel en France. Dans quelques semaines au plus tard, la nouvelle réglementation d’usage, de types et de formation nécessaire pour les nouveaux appareils sera effective, avec des indications concernant les pré-requis des vertiports et des infrastructures d’accueil.

