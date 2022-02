Northrop Grumman va lancer un multi-ravitailleur spatial

En octobre 2019 et août 2020, Northrop Grumman a lancé deux remorqueurs spatiaux MEV (Mission Extension Vehicle) pour le compte de sa filiale SpaceLogistics. Ils ont rejoint les satellites Intelsat 901 et Intelsat 10.02 sur orbite géostationnaire et se sont amarrés à la tuyère de leur moteur principal.

Lancés respectivement en juin 2001 et juin 2004, ces deux satellites arrivaient en fin de vie après épuisement de leurs ergols et auraient dû être expédiés sur orbite cimetière. Grâce aux MEV, basés sur la plateforme GEOstar 3, qui assurent leur maintien à poste, leur durée de vie a pu être prolongée d’au moins cinq ans.

