Le succès du microlanceur Rocket 3.3 d’Astra Space en novembre dernier, après une longue série d’échecs, ne s’est pas confirmé au lancement suivant. La société, cotée en Bourse via une Spac, voit son cours s’effondrer.

Pour son huitième vol, le tout premier au départ de la base de Cape Canaveral en Floride, le petit lanceur low cost Rocket 3.3, d’Astra Space, arborait fièrement le logo de la Nasa. L’agence spatiale, cliente de cette mission dans le cadre d’un vol de démonstration pour sa nouvelle gamme de services de microlancements à bas coût « Venture Class », lui avait confié trois cubesats universitaires et un quatrième pour le compte de son Centre spatial Johnson, à Houston. Deux mois et demi après son premier et unique succès de satellisation, le miracle ne s’est pas reproduit et Astra Space a enregistré son septième échec en huit vols (dont deux volontairement suborbitaux).

