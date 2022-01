Nouvel échec du lanceur iranien Simorgh

L’Iran peine à atteindre l’orbite et à s’affirmer comme puissance spatiale, comme le souhaiterait son nouveau président. Le Simorgh enregistre un nouvel échec sur fond de sanctions et de bras de fer international autour de ses programmes nucléaires et balistiques.

La 146e et dernière tentative de lancement orbital de l’année 2021 n’a pas été couronnée de succès. Un lanceur triétage iranien Simorgh a décollé du centre spatial Khomeini, près de Semnan, le 30 décembre à 03 h 30 TU avec à son bord « trois charges expérimentales », selon les communiqués officiels. Le dernier étage du lanceur a atteint la vitesse de 7,35 km/s à 470 km d’altitude avant de retomber dans l’atmosphère, probablement au sud de l’Australie, un peu avant 04 h 00 TU. Aucun satellite n’a été détecté sur orbite.

